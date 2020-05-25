Продюсер Пригожин раскритиковал реакцию Шнурова и Лепса на слова о бедствующих артистах

Москва, 24 мая. Продюсер Иосиф Пригожин подверг критике музыкантов Сергея Шнурова и Григория Лепса за их реакцию на его слова о «чудовищном положении» артистов на фоне COVID-19. Пригожин признался, что ему стыдно за коллег.

По его мнению, Шнуров ловит хайп, а Лепс ведет себя эгоистично.

«Они не думают о тысячах музыкантов, актеров и артистов, которые сегодня на самом деле находятся в бедственном положении. Мне за них стыдно», — заявил Пригожин.

Продюсер считает, что известные исполнители подвержены «звездной болезни», и не слишком хорошо понимают проблемы своих коллег.

«Настолько в своей звездной болезни находятся, что забыли о других людях», — сказал Пригожин.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и певец Григорий Лепс иронично отреагировали на заявление Пригожина о бедственном положении артистов в связи с пандемией COVID-19. В свое время Пригожин критично отозвался о поклонниках группы «Ленинград».

«Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тыс. лохов стоят и вместе с ним поют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур», — цитировала газета «Известия».

О вспышке нового вида коронавируса стало известно в канун Нового года. Очагом заболевания стала китайская Ухань. Инфекция быстро распространилась по всему миру, не миновав и Россию. В рамках борьбы с COVID-19 правительство РФ предприняло ряд ограничительных мер. В частности, в стране запрещены массовые мероприятия.