Продюсер «Ласкового мая» рассказал о планах Тарзана зарабатывать обнаженкой в Интернете

Москва, 25 мая. Из-за массовой отмены концертов и выступлений, а также наступления второй волны коронавирусной инфекции, многие звезды российского шоу-бизнеса могут оказаться нищими. При этом многие из артистов будут зарабатывать всеми доступными способами. Такое мнение высказал продюсер музыкальной группы «Ласковый май» Андрей Разин в своем Instagram-аккаунте.

Как пояснил Разин, в настоящее время артисты, которые были популярны, окончательно впали в панику.

«В случае второй волны эпидемии концертные площадки вообще работать не смогут. Поэтому я понимаю артистов, многие из которых просто бедствуют и практически голодают. Они не могут больше ничем зарабатывать, кроме как концертами и спектаклями. Но сегодня эта профессия действительно становится невостребованной», — написал Разин.

По его словам, многие артисты «рискуют превратиться в бомжей», потому что остались без средств на существование. Продюсер отмечает, что всегда говорил музыкантам, что деньги надо вкладывать в бизнес и коммерческую недвижимость, поскольку это может спасти в случае непредвиденной финансовой ситуации.

«Сегодня я предсказываю, что в случае второй волны эпидемии, наши звезды окончательно прекратят свое существование и после пандемии мы будем уже совершенно другой страной, с другими звездами, ибо эти превратятся в бомжей», — написал он.

В подтверждение своих слов он заявил, что Филипп Киркоров уже начал за большие деньги рекламировать средства контрацепции, а Тарзан планирует показывать интимные места на закрытых каналах в Интернете.