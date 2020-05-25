Солонников нашел сходство между Зеленским и римским императором Нероном



Далеко не каждая акция протеста в Киеве может сколько-нибудь повлиять на политический процесс на Украине — чтобы демонстрации стали по-настоящему массовыми, необходим определенный общественный консенсус внутри страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН прокомментировал митинг, который организовали на Майдане в Киеве почти два десятка политических объединений (в том числе националистические «Свобода» и «Национальный корпус»). Со сцены перед толпой численностью в тысячу человек инициаторы собрания обвиняли президента Украины Владимира Зеленского в неудовлетворительной кадровой политике — они потребовали отставки главы его офиса Андрея Ермака. Кроме того, собравшиеся призывали главу государства не выполнять «политическую часть Минских соглашений».

«Националистические организации недовольны тем, что Ермак и [бывший президент Украины Леонид] Кучма якобы включили представителей Донецкой и Луганской народных республик в минский переговорный процесс, — объяснил Солонников. — Но против Кучмы не попрешь, он не действующий государственный деятель, а вот Ермак — да, назначенец Зеленского, так что за его действия можно и президенту предъявить».

По словам политолога, националисты с точки зрения противодействия Минским соглашениям действуют вполне последовательно, подвергая нападкам одного за другим людей из окружения украинского президента. Сам же он во многом является заложником радикалов и вынужден действовать с оглядкой на них.

«Таким образом, Зеленский просто не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые участниками «нормандского формата», — добавил эксперт. — По всей видимости, давая перед выборами обещания быстро закончить войну, он плохо понимал реальное положение дел в стране — а может просто слишком уповал на свои артистические способности, надеясь с их помощью кого-то переиграть. В этом украинский президент очень сильно похож на римского императора Нерона, предлагавшего собрать армию из артистов и проституток и пустить ее против наступающих галлов».

Масштабы же антиправительственного митинга не впечатлили собеседника ФАН: тысяча человек — это ничто для города с такими протестными традициями, как у Киева.