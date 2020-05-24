Очевидцы рассказали подробности перестрелки на юге Москвы

Москва, 24 мая. Стрельба на автостоянке возле ЖК «Ясный» на Каширском шоссе в Москве длилась более 20 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По словам одного из них, словесной перепалки не было. «Приехали машины, оттуда вышли люди и начали стрелять друг в друга. Конфликт длился не менее 20 минут. Одна из машин участников конфликта не имела номеров», — пояснил мужчина.

Еще один свидетель происшествия отмечает, что участники конфликта обменивались одиночными выстрелами.

Ранее сообщалось о перестрелке на юге Москвы. В результате происшествия ранен один мужчина.

«24 мая 2020 года на территории автомобильной парковки, вблизи жилых домов по Каширскому шоссе в городе Москве мужчина получил ранение в результате стрельбы», — сообщает пресс-служба СК РФ.

По факту инцидента начата доследственная проверка, пишет газета «Известия». Предварительно установлено, что поводом для перестрелки стал денежный спор. Полиция задержала девятерых участников инцидента. Они допрашиваются.

Федеральное агентство новостей публиковало фото и видеозапись стрельбы.

Также сообщалось о том, как перестрелка блогера Алексея Навального в «Гоголе» связана с делом «Кировлеса». Об этом рассказал бывший вице-губернатор Кировской области по безопасности и борьбе с коррупцией, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.