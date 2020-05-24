Более 3 тысяч сирийских боевиков готовятся к отправке в Ливию из Турции

Триполи, 24 мая. В тренировочных лагерях на территории Турции проходят подготовку около 3 400 сирийских боевиков, готовых отправиться для укрепления сил ПНС Ливии. Об этом в воскресенье сообщило курдское информационное агентство «Фират».

В настоящее время известно, что в Ливию боевиков направляют протурецкие группировки. Например, бригады «Лива Аль-Муатасим», «Дивизия Султан Мурад», «Султан Сулейман Шах», «Сукур аш-Шам» и «Гамзат», которые дислоцируются в Идлибе и на севере Сирии.

При этом отряды сирийский наемников ведут бои с солдатами Ливийской национальной армии (ЛНА) которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар. На данный момент вооруженные столкновения случаются к югу от Триполи, в Рамле, Эль-Хадабе и в Мисрате. За последнее время наемники потеряли около 318 человек.

Напомним, ранее ЛНА предоставила доказательства военного вмешательства Турции в дела Ливии. Об этом рассказал генерал-майор Ахмад Мисмари. Он продемонстрировал несколько видеозаписей с камер, установленных на турецком бронетранспортере Kirpi, который был захвачен в плен ЛНА. Камера запечатлела путь транспортировки бронемашины из турецкого порта. Мисмари также отметил, что сейчас на ливийской территории находится 1500 военных из Турции, а также бойцы турецкой частной военной компании SADAT. Согласно словам генерал-майора, количество сирийских наемников, завербованных Анкарой и переброшенных в Ливию, превысило 17 тысяч человек.