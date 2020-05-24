Президента Австрии с женой уличили в нарушении карантина в итальянском кафе

Рим, 24 мая. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и его супруга нарушили режим карантина, задержавшись в одном из итальянских кафе. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Глава Австрии признался, что поход в кафе стал первым с момента введения ограничительных мер, вызванных пандемией COVID-19. Ван дер Беллен взял на себя вину за инцидент.

«Я впервые с начала локдауна пошел поесть с двумя друзьями и женой. Мы говорили и, к сожалению, забыли о времени. Я глубоко сожалею. Это было ошибкой. Если хозяин понесет какие-либо убытки, я буду отвечать за это», — написал австрийский лидер в Twitter.

В свою очередь, владелец заведения Аки Нуредини пояснил, что высокопоставленный нарушитель — его постоянный клиент. Ресторатор добавил, что соблюл все предписания закона.

«Федеральный президент постоянный гость у меня, как и многие артисты. На ужин у него была рыба. Я все правильно сделал, как того требует закон, ровно в 23.00 мы подали последний раунд напитков и закрылись. Потом президент просто еще — я тоже сначала там был — мило беседовал с супругой снаружи на крытой веранде», — добавил собственник заведения.

О вспышке нового вида коронавируса власти Китая уведомили ВОЗ в последний день 2019 года. Инфекция быстро вышло за пределы Поднебесной. К настоящему моменту подтверждено более 345 тысяч летальных исходов у пациентов с COVID-19.

Ранее газета «Известия» сообщала о вечеринке в Новосибирске. Ее организаторы пренебрегли ограничительными мерами. Нарушители привлечены к ответственности.