Названа предварительная причина перестрелки у ЖК «Ясный» в Москве

Москва, 24 мая. По предварительной версии, поводом для перестрелки в жилом квартале «Ясный» в Москве стал спор из-за денег. На данный момент дело расследуют правоохранители.

Напомним, в субботу днем в столице неизвестные открыли стрельбу на территории парковки под окнами жилых домов. На опубликованных в Сети кадрах видно, что группа вооруженных людей начала стрелять по автомобилю, который выезжал со стоянки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, стрелявшие скрылись на нескольких иномарках до прибытия стражей правопорядка, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На данный момент известно, что перестрелка могла возникнуть из-за денежного вопроса, вызванного бизнесом. Правоохранителям уже удалось задержать девять человек, причастных к противоправным действиям. В настоящее время с ними работают следователи.