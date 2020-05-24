Малькевич обвинил «Новую газету» в поддержке террористов, пленивших россиян

Москва, 24 мая. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич заявил, что готов отстаивать честное имя российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в суде. Поводом для этого стала публикация очередной русофобской статьи в «Новой газете».

В своем материале авторы издания безосновательно рассуждают о «российских наемниках в Ливии» и ставят под сомнение то, что российские ученые проводили исследование в Ливии открыто и гласно. В ответ на это Малькевич заявил, что после данной публикации у так называемой российской «независимой» журналистики «пробито дно».

«И нам вслед за определением «СМИ – иностранные агенты», нужно придумывать какое-то новое – что-то близкое по смыслу к «СМИ – враги Российской Федерации и ее граждан». Потому что я глубоко убежден, что, если бы не подобные публикации в российских и иностранных СМИ, то Максим Шугалей и Самер Суэйфан уже давно были бы дома со своими семьями», – написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что каждый раз, когда вопрос об освобождении российских ученых был уже практически решен и «оставалось сделать последний шажок на пути к хэппи-энду», гнусные инсинуации в СМИ откатывали все назад. По его мнению, подобные статьи ставят плененных россиян в крайне опасное положение.

«И это уже не провокация, это настоящее подстрекательство к убийству, расправе над россиянами – и повинны в этом журналисты «Новой газеты», – считает Малькевич.

Президент ФЗНЦ отметил, что более подобное он терпеть не намерен. По его мнению, пришло время «переводить дело в практическую юридическую плоскость» для того, чтобы отстоять честь плененных россиян.

Напомним, российские социологи ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в мае 2019 года. С того момента они незаконно удерживаются в неофициальной ливийской тюрьме «Митига» в Триполи. До сих захватчики не выдвинули им официальных обвинений.