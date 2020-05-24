Сирийские боевики обстреляли населенный пункт в провинции Латакия

Дамаск, 24 мая. Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) открыли огонь в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Он уточнил, что боевики нарушили режим прекращения огня в населенном пункте Машария в провинции Латакия. Журавлев добавил, что подконтрольные Турции боевики на протяжении минувших суток соблюдали соглашения о перемирии.

19 мая RT сообщал, что боевики террористической организации «Джебхат Ан-Нусра» обстреляли населенные пункты в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. Обстрелу подверглись и поселения в Алеппо.

Также стало известно, что турецкие военнослужащие проводят обучение боевиков в лагере Баш-Мешли Идлибской зоны деэскалации в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.