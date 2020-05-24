Лидер Little Big поделился планами на «Евровидение-2021»

Москва, 24 мая. Фронтмен рейв-группы Little Big из Петербурга Илья Прусикин допустил участие коллектива в «Евровидении» в следующем году. Нынешний конкурс артистам пришлось пропустить из-за коронавируса.

При этом музыканты не делают ставку на участие в «Евровидении-2021», поскольку и в этом году подавали заявку в шутку.

По словам лидера Little Big, группа занимается творчеством исключительно ради удовольствия и старается не следовать всевозможным шаблонам. Именно благодаря такому подходу получаются хиты наподобие Uno или Skibidi.

При этом Прусикин все же имеет своих кумиров, которые дают творческие ориентиры. В качестве такого исполнителя он называет шведскую поп-группу ABBA. Примечательно, что у коллективов есть общие черты. Так, обе группы представляют собой квартеты, а последний композиция Little Big под названием Uno во многом отсылает к музыке скандинавских артистов.

Ранее участники петербургской группы отмечали, что с радостью приедут на «Евровидение» в следующем году, если их вновь выберут в качестве представителей российской сцены. В ином случае они порадуются за любых других артистов, передает «Культуромания».

Последний клип Uno, с которым коллектив должен был отправиться в Нидерланды, быстро завоевал популярность в Сети. На данный момент музыкальное видео набрало на YouTube более 103 миллионов просмотров, сообщает радио Sputnik.