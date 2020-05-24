Представители ЦПВС в Сирии провели патрулирование в Алеппо, Хасаке и Ракке

Дамаск, 24 мая. В Сирии представителями российской военной полиции было проведено патрулирование по маршрутам в провинциях Алеппо, Хасака и Ракка. Об этом в воскресенье сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Отмечается, что на данный момент в Республике продолжается работа, которая направлена на невоенное разрешение конфликта. Представители Центра сообщают, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Тем не менее, специалистами зафиксирован обстрел населенного пункта Машария в провинции Латакия. Незаконные действия были совершены со стороны террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ).

«Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — говорится в сообщении российского ЦПВС.

Напомним, ранее в Сирии прошел неоднократные испытания российский истребитель пятого поколения Су-57. Как сообщало Минобороны РФ, самолеты предназначены для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет истребителя состоялся в 2010 году. Самолет превосходит конкурентов, поскольку имеет низкую заметность и высокую маневренность.

1 Организация запрещена на территории РФ.