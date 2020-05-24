Москва, 24 мая. Поп-исполнительница Светлана Лобода выложила в Instagram фото без фильтров. Таким образом она ответила на обвинений в фотошопе на предыдущем снимке.

Накануне исполнительница опубликовала кадры, на которых изображена на фоне нежно-розового интерьера вместе с дочерью Евангелиной. На певице надето легкое платье с белыми кружевами, которое удачно подчеркивает ее фигуру.

Поклонники заметили, что лицо Лободы сложно узнать. Вероятно, певица переборщила с фотошопом, применив целое обилие фильтров перед публикацией снимка.

«Лобода не похожа на Лободу», — заметил один из пользователей социальной сети.

Примечательно, что к таким выводам пришли не только рядовые фолловеры, но и коллеги знаменитости. Так, в комментариях к снимку появилась и реакция композитора Игоря Крутого.

«Взгляд совсем другой», — написал автор песен.

После этого Лобода прокомментировала сообщения о злоупотреблении пластикой, «поблагодарив ретушеров за старание».

Ранее Лобода поделилась фото в черном бикини, снятом на фоне океана. Поклонники обратили особое внимание на стройные ноги певицы, которые, кажется, становятся все длиннее и длиннее, передает Kp.ru.

Однако артистка может похвастаться не только красивыми фото, но и добрыми делами. Недавно она пожертвовала киевским волонтерам больше тысячи коробок с продуктами на нужды малообеспеченных граждан Украины, сообщает «Культуромания».