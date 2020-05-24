Больше половины регионов России готовы к первому этапу снятия ограничений

Москва, 24 мая. Больше половины всех субъектов Российской Федерации имеют основания для постепенного выхода из режима самоизоляции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова отметив, что прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны.

«Сорок четыре субъекта — больше половины в Российской Федерации — уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра. Это динамика», — заявила Попова в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Она отметила, что по прогнозам ученых, к следующему этапу снятий ограничений можно будет приступить уже через две недели. По словам главы Роспотребнадзора, прогноз и перспективы распространения коронавирусной инфекции на сегодняшний день достаточно стабильны и благополучны. Как поясняет Попова, когда страна выходила из режима нерабочих дней, были введены новые критерии оценки перехода на первый этап.

«У нас коэффициент распространения — сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции — был меньше единицы или равен единице только в девяти субъектах. Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 он равен единице», — поясняет Анна Попова.

При этом отмечается, что впадать в эйфорию рано, поскольку снимать ограничительные меры надо постепенно. Попова также предупредила, что специалисты ожидают в скором времени увеличение количества летальных случаев от COVID-19, так как пик смертности приходит позже эпидемиологического.

Напомним, ранее стало известно, что смертность в России за четыре месяца 2020 года ниже, чем за аналогичный период 2019 года.