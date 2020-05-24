Плакат американского журнала Collier's с «украинским Крымом» рассмешил пользователей Сети

Москва, 24 мая. Американский журнал Collier's в 1951 году опубликовал агитационный плакат, на котором была изображена «оккупированная» Украина с входящим в ее состав Крымом. В этом уверены авторы паблика History Ukraine, разместившем изображение в Twitter.

Пост стал известен благодаря журналистке Юлии Витязевой, которая рассказала о нем в своем аккаунте.

«Оккупированная Украина на обложке журнала Collier's. Крым — это Украина. 27 октября 1951 года», — говорится в тексте поста на украинском языке.

Перетасовка исторических фактов специализированным изданием сильно удивила девушку и даже рассмешила, с чем поспешили согласиться и ее подписчики, передает телеканал «Царьград».

Окупована Україна на обкладинці журналу Collier's. Крим - це Україна. США, 27 жовтня 1951 р. pic.twitter.com/flxAxbyiIT — History Ukraine (@History_Ukraine) May 24, 2020

«Извините, но у меня нет слов!» — написала Витязева.

Таким образом, наглядны очередные попытки украинской стороны переписать историю в свою пользу. И даже тот факт, что плакат был опубликован в американском СМИ, нисколько не оправдывает украинских «историков».

Напомним, Крым был передан в состав Украинской ССР в 1954 году. В 1951 году Крымская область входила в состав РСФСР.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось в пользу такого решения.