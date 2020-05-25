Сирия, 25 мая. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 13 членов РПК на севере Ирака. Междоусобицы протурецких боевиков в Алеппо привели к жертвам среди гражданских лиц. Крупный военный конвой США прибыл в Ракку, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: понесли потери в результате атаки дрона на юго-востоке от Дейр-эз-Зора; разминировали почти два гектара территории на юго-западе САР.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве курдского боевика в городе Манбидж на северо-востоке Алеппо; организовало нападение на позиции SDF**** в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: вступила в борьбу с жителями города Ариха на юге Идлиба.

Протурецкие силы: подверглись междоусобным стычкам на севере Алеппо и Хасаки; обстреляли жилые районы в зоне контроля SDF к северу от Алеппо.

ВС Турции: заявили о нейтрализации 13 членов РПК в Иракском Курдистане; возобновили тренировки террористов в Идлибе; завербовали 500 боевиков для переброски в Ливию.

ВС Ирака: предотвратили вылазку террористов ИГ1 в городе Киркук.

Соединенные Штаты: переправили военный конвой в провинцию Ракка.

Российская военная полиция: провела патрулирование в районе города Тель-Тамр на севере Хасаки.

Провинция Дамаск

Обновились данные по числу заболевших COVID-19 в Сирии. Согласно информации сирийского Минздрава, в стране было зафиксировано 16 новых случаев заражения коронавирусом. Все инфицированные недавно вернулись в САР из-за границы.

На юго-западе САР завершился очередной этап работ по зачистке местности от СВУ и боеприпасов, оставленных террористами. Саперы Сирийской Арабской Армии (САА) обследовали территорию населенных пунктов Дума, Джасим и Эль-Харра в Дамаске и соседней Даръа. В результате удалось обезвредить 38 взрывоопасных предметов.

Провинция Алеппо

В населенном пункте Саджу в северной части Алеппо вновь вспыхнули междоусобные стычки среди протурецких боевиков. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), в вооруженную борьбу вступили члены бандгрупп «Аль-Джабхат аш-Шамия» и «Революционеры Тель Рифата». В результате обе стороны понесли потери в живой силе. Более того, во время столкновений пострадали мирные жители — был убит подросток 14 лет и ранены около десяти гражданских лиц. Отмечалось, что для разрешения конфликта к городу были переправлены дополнительные отряды «Сирийской национальной армии». Достичь соглашения противникам удалось лишь во второй половине дня. По данным медиапортала SOHR, боевики формирования «Революционеры Тель Рифата» были вынуждены покинуть город.

Связанные с ИГИЛ1 медиаресурсы публиковали неподтвержденные сообщения о вылазке в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе Манбиджа. Террористы заявляли об убийстве одного из сотрудников разведки SDF. Более подробной информации о случившемся все еще не поступало.

Вечером союзники Турции активизировали артобстрелы к северу от Алеппо. Под огнем оказались мирные жители, пытавшиеся потушить пожары, вспыхнувшие в деревнях Калотия и Зока Мезин. По меньшей мере один из сирийцев был ранен и впоследствии скончался в больнице.

Провинция Дейр-эз-Зор

Проправительственные отряды Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) подверглись атаке неизвестных в Западном Дейр-эз-Зоре. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявлял, что автомобиль с бойцами иранского формирования оказался под ударом неопознанного беспилотника, в результате чего погибли три члена КСИР. Инцидент произошел в окрестностях города Меядин.

Во второй половине дня террористы «Исламского государства» организовали вылазку в населенном пункте Абу-Хашаб на севере провинции. Twitter-канал (Ismailaltourad) передавал, что в результате нападения был убит один из курдских боевиков.

Провинция Идлиб

Поступала информация о столкновениях в городе Ариха, контролируемом террористами группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». По информации SOHR, в противостояние с боевиками вступили мирные жители. В результате два сирийца погибли, еще несколько человек получили ранения. Позднее к населенному пункту были переправлены подкрепления ХТШ.

Вылазка неизвестных произошла на севере Идлиба. Группа вооруженных лиц застрелила одного из местных жителей в городе Салькин. До сих пор ни одно из антиправительственных формирований, действующих в провинции, не взяло на себя ответственность за организацию налета.

Telegram-канал WarJournal передавал, что военные ВС Турции начали проводить тренировки террористов в военном лагере Баш-Мешли, располагающемся в приграничной зоне. Боевикам была предоставлена возможность обучаться по специальностям механик-водитель, наводчик-оператор, командир танка или БМП.

Провинция Ракка

В минувшие сутки на территорию Ракки въехал очередной военный конвой США. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, в провинцию под прикрытием американских ВВС были переброшены около 50 грузовиков с техникой. Известно, что подкрепления будут задействованы в возведении новых и расширении уже имеющихся в провинции военных баз США. Таким образом, Соединенные Штаты стремятся упрочить свои позиции в районах крупнейших сирийских нефтяных месторождений.

500 протурецких боевиков были переброшены в Ливию для участия в боевых действиях на стороне нелегитимного Правительства национального согласия. По данным SOHR, их вербовкой занимались турецкие ВС.

Провинция Хасака

Накануне северные районы провинции обследовали сотрудники военной полиции РФ. По данным SOHR, российская колонна осуществила патрулирование в окрестностях города Тель-Тамр у линии соприкосновения курдских бандгрупп и поддерживаемых Анкарой формирований.

Стало известно, что многие сирийские фермеры приступили к сбору урожая раньше срока. На это повлияли участившиеся случаи пожаров. Отмечалось, что подобным образом спасти посевы пытались жители населенных пунктов Касимия, Рашидия, Райхания и Давадия. Позднее в районе этих поселений, а также в окрестностях деревень у Абу Расина вновь вспыхнули пожары, в результате чего пострадали 20 тысяч дунамов сельскохозяйственных угодий.

Во второй половине дня в городе Рас аль-Айн возобновились столкновения между членами различных протурецких бандгрупп. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), бои развернулись между членами формирований «Лива Сукур аш-Шималь» и «Щит Хасаки». О последствиях произошедших стычек не сообщалось.

Ирак

В Иракском Курдистане продолжилась операция «Коготь-3» вооруженных сил Турции. По словам турецкого министра обороны Хулуси Акара, в результате боевых вылетов ВВС Турции в районах Зап, Гара и Хафтанин были уничтожены 13 членов курдской группировки Рабочая партия Курдистана (РПК). Глава оборонного ведомства отметил, что нейтрализованные боевики готовили вылазку на территорию Турции.

Тем временем в провинции Киркук состоялись обыски, целью которых стала поимка террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность. Результатом обследования местности стало задержание четырех членов ИГ, намеревавшихся предпринять вылазку в административном центре региона. Также рейды прошли в провинциях Аль-Анбар и Салах эд-Дин.

1 Организация запрещена на территории РФ.