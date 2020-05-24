Корнилов объяснил, зачем Савченко дала интервью российскому телеканалу

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко стремится к тому, чтобы о ней вновь заговорили — именно этим объясняется ее резко возросшая страсть к раздаче интервью, в том числе и российским СМИ. Об этом в комментарии для Федерального агентства новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

В выпуске «Новых русских сенсаций» на канале НТВ Савченко обвинила в причастности к хищениям в оборонной сфере Украины ряд некогда влиятельных политиков, чьи действия экс-депутат называет не иначе как «мародерством», поскольку в угоду их личному обогащению были принесены в жертву жизнь и безопасность людей. Под тяжелую руку Савченко попали в том числе экс-президент Петр Порошенко и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Почему-то Надежду Савченко не волновали «жизни людей», когда она активничала на Майдане, а потом поехала убивать в Донбасс, — заметил Корнилов. — Сейчас она украинский политик и, по всей видимости, собирается начать очередную избирательную кампанию — правда, в какие именно органы власти, пока не понятно. Но видно, что она готова активно участвовать в политической борьбе».

Политолог отметил, что осужденной за терроризм Савченко есть за что обижаться на Петра Порошенко. Однако верить в искренность помыслов человека, который сам шел убивать и позже гордился содеянным, по его словам, нельзя. При этом «мародерство», в котором экс-депутат обвиняет прежнюю власть, никуда не подевалось.

«В целом мы видим, как оборонные заказы продолжают раздаваться направо и налево, — заявил эксперт. — В этой связи с приходом во власть Владимира Зеленского ничего не поменялось. Но, как это повелось на Украине, актуальные сведения о том, кто и сколько наворовал средств, выделенных на оборонку, мы узнаем ближе к концу президентского срока действующего главы государства».

То, что Савченко появилась в эфире российского телеканала, не удивляет Корнилова: по его словам, обвинений «в связях с Кремлем» (которые уже поступали в ее адрес) женщина не боится.