Мисмари заявил о передислокации войск ЛНА

Бенгази, 24 мая. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари на пресс-конференции прокомментировал ситуацию на фронте. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter-аккаунте арабского издания Sky news arabia.

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي https://t.co/ZqYAy4Cmrj — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 24, 2020

«За последние 72 часа вооруженные силы произвели серьезные преобразования. Военные действия не прекращены. Сообщения об отводе ЛНА неверны — скорее, это передислокация в пределах военных планов. ВВС ЛНА начали восстанавливать полный суверенитет над несколькими ливийскими регионами. Мы объявим о больших сюрпризах в ближайшие дни», — заявил Мисмари.

Силы ПВО ЛНА сбили более 13 турецких беспилотников — боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии столкнулись с жестким сопротивлением в городе Аль-Асабиа. Как отметил Мисмари, на этом боестолкновения не закончатся.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало об увеличении активности самолетов Катара и Турции: согласно данным из общедоступных источников, после прибытия в турецкие города грузов из Катара, из Турции в Ливию за последние несколько дней вылетели четыре военно-транспортных самолета С-130, которые приземлились в Мисурате.

Ливийская национальная армия инициировала создание зоны, свободной от прямых боестолкновений для того, чтобы обеспечить гражданскому населению праздники без жертв и обстрелов, однако ПНС Ливии отказалось поддержать предложение — боевики продолжают вести огонь по мирным кварталам Триполи и окрестностям столицы.