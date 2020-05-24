Сделавшая «уколы красоты» Ида Галич сравнила себя с «пчеловодом-неудачником»

Москва, 24 мая. Известная телеведущая и блогер Ида Галич призналась, что однажды решилась прибегнуть к «уколам красоты», но результат, откровенно говоря, ее разочаровал.

Блогер написала, что один раз решила пойти к косметологу и про­бо­вать фил­ле­ры. По словам знаменитости, после процедуры она стала выглядеть намного хуже. Она сравнила себя с пчеловодом, которого покусали пчелы.

«В какой-то момент проснетесь пчеловодом-неудачником», — отметила Ида Галич.

Она обратилась к девушкам с просьбой как можно аккуратнее быть с филлерами. Сейчас Ида Галич предпочитает выбирать более щадящие способы ухода за собой. Она регулярно занимается спортом, правильно питается и использует натуральную косметику.

В феврале сообщалось, что Ида Галич впервые стала мамой, звезда родила мальчика. Она призналась, что ее роды не были самыми легкими. По ее словам, осложнений удалось избежать лишь благодаря квалифицированным медикам. Ида поделилась, что очень ждала рождения своего сына Леона. Узнав о том, что она в положении, Галич сразу заключила контракт с элитным родильным домом Москвы.