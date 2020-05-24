Сирия, 24 мая. Турция завербовала 500 боевиков для переброски в Ливию. Курдский боевик был застрелен в северной части Дейр-эз-Зора. 22-летний сириец скончался от травм, полученных в результате обстрела протурецких боевиков в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: застрелило одного из курдских боевиков в населенном пункте Абу-Хашаб в северной части Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: завербовали 500 боевиков для отправки в Ливию.

Протурецкие силы: открыли огонь по мирным жителям на окраине кантона Африн к северу от Алеппо.

Курдские вооруженные бандгруппы: подверглись обстрелам союзников Турции к западу от Тель-Абьяда в Ракке.

ВС Ирака и «Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): обследуют районы провинций Аль-Анбар, Киркук и Салах эд-Дин в целях выявления «спящих ячеек» ИГ1.

Провинция Алеппо

Агентство новостей ANF News сообщает об обстрелах протурецких боевиков в районе Шерава на окраине кантона Африн. Члены поддерживаемых Анкарой бандгрупп открыли огонь по деревням Калотия и Зока Мезин, которые находятся в зоне контроля курдских боевиков, что привело к возникновению пожаров. Пытавшиеся потушить огонь местные жители также попали под обстрел. В результате тяжелые ранения получил 22-летний сириец по имени Сулейман Джемиль Ибрагим. Молодой человек был доставлен в больницу, где и скончался. Отмечается, что союзники Турции наносили удары со своих позиций в районе населенного пункта Бурджа Касе. О том, что послужило поводом для возобновления атак на данном направлении, не уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (Ismailaltourad) сообщает о вылазке террористов «Исламского государства» в одном из районов, занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Джихадисты организовали нападение на позиции курдских боевиков у населенного пункта Абу-Хашаб в северной части провинции. В результате был застрелен один из членов SDF. В настоящий момент ведется поиск налетчиков.

Как известно, террористы осуществляют подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек. Несмотря на регулярные заявления SDF и международной коалиции о проводимых в регионе спецоперациях, ликвидировать их полностью пока не удается.

Провинция Ракка

Турция продолжает вербовать боевиков для их последующей отправки в Ливию. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), еще 500 экстремистов прибыли на территорию Ливии для участия в боевых действиях на стороне нелегитимного Правительства национального согласия. В числе сирийских наемников ПНС находятся несовершеннолетние сирийцы из состава группировки «Дивизия Султан Мурад». Напомним, вмешательство Турции в ливийский конфликт является прямым нарушением резолюции ООН по Ливии.

Между тем, по информации новостного агентства ANF News, протурецкие боевики возобновили обстрелы на линии разграничения сил с курдскими бандгруппами. Под ударом оказалась деревня Эрида, которая находится западнее города Тель-Абьяд. О последствиях предпринятой атаки пока ничего неизвестно.

Ирак

Twitter-канал (Iraqmedianet) передает, что иракские вооруженные силы приступили к обыскам в пустынных районах провинции Аль-Анбар, граничащей с сирийским Дейр-эз-Зором. Рейды направлены на выявление подпольных групп «Исламского государства» в районах Аль-Хор, Ас-Садда, Аль-Маскар и Аль-Тайарат. Поддержку правительственным подразделениям оказывают отряды ополчения «Хашд Шааби».

В то же время Силы народной мобилизации обследуют местность в Киркуке и Салах эд-Дине. Как сообщает информационный портал Press Iraq, патрулирование проводят бойцы 21-й бригады формирования. Мониторинг осуществляется вдоль шоссе Тикрит — Киркук

1 Организация запрещена на территории РФ.