Гузеева призналась, что муж засматривался на ее худых подружек

Москва, 24 мая. Телеведущая Лариса Гузеева имела проблемы в браке, связанные с вниманием супруга к другим женщинам. Откровенное признание она сделала в эфире программы «На даче!» на Первом канале.

В рамках шоу телеведущая посетила семью Шараповых, чтобы помочь им в решении проблем. Одна из участниц выпуска пожаловалась, что ей надоело терпеть насмешки старших сестер из-за лишнего веса, который девушка приобрела после беременности.

Гузеева порекомендовала ей заняться похудением и вспомнила, что сама сталкивалась с аналогичными неурядицами, передает издание «Дни.ру».

«Муж говорил, что ему все нравится и ничего страшного. Но потом я взяла себя в руки, так как стала замечать: он на моих худых подружек смотрит», — призналась знаменитость.

Совсем недавно Гузеева прошла курс оздоровления в специализированной клинике. Там телеведущей предложили уникальную диету. За время пребывания в учреждении бывшая актриса многое узнала о своем организме, что заставило ее кардинально изменить образ жизни.

Мужем, которым засматривался на подруг Гузеевой, вероятно является предприниматель Игорь Бухаров. С ним телеведущая состоит в браке с 1999 года, на следующий год родив дочь. Супруги переживали кризисные моменты во время совместной жизни, но в итоге смогли преодолеть их.