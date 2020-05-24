Психиатр Еникеева объяснила поведение оголившихся на самоизоляции Тарзана и Волочковой

Москва, 24 мая. Звезды российского шоу-бизнеса не перестают эпатировать публику даже во время самоизоляции. Некоторые даже пускаются в самые провокационные авантюры. Психиатр Диля Еникеева нашла объяснение самым неадекватным поступкам знаменитостей.

Одной из самых ярких представительниц эпатажа является Анастасия Волочкова. 44-летняя балерина давно ушла из профессии и в настоящее время ограничивается вылазками в провинциальные ДК, где, по ее словам, она проводит благотворительные вечера в поддержку одаренных детей. Стоит отметить, что необычные наряды и концерты, оставляющие лишь чувство неловкости, считаются основным источником ее доходов. Она развлекает толпу и провоцирует на отклик.

Подобным образом привлекает к себе внимание аудитории Анна Седокова. Недавно певица завела свой YouTube-канал, где с удовольствием делится с поклонниками интимными тайнами и предпочтениями в мужчинах.

Звездные джентльмены не отстают от дам. Так, давние друзья и коллеги Никита Джигурда и Алексей Панин частенько привлекают внимание к своим персонам откровенными снимками и глупыми высказываниями в СМИ. Оголился перед камерой и светский лев Сергей Глушко, он же Тарзан. Хотя в его случае, это сложно назвать чем-то из ряда вон выходящим, потому что по профессии он — стриптизер, передает Nation News.

Психиатр Диля Еникеева считает, что подобные поступки знаменитостей могут обуславливаться «расстройством личности», что ранее именовалось ее западными коллегами «психопатией».

«Тема откровенности и оголенного тела обречена на привлечение внимания. Об этом, безусловно, будут говорить и именно это истерической личности и нужно. И все, кого вы перечислили — классические истерики», — рассказала специалист.

Еникеева назвала поведение Волочковой весьма «пародийным». Сложившийся образ дополняют силиконовые импланты и гренадерская стойка балерины.

«Она садится на шпагаты в купальниках и белье, но демонстрирует не шпагат, а эксплуатирует тему оголенного тела. Однако между тем лицемерно возмущается», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что когда-то Анастасия была очень красивой женщиной, но время берет свое и балерина стремится привлечь к себе внимание снимками.