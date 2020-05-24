СК РФ подтвердил инцидент со стрельбой на Каширском шоссе в Москве

Москва, 24 мая. Неизвестные устроили стрельбу на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщили в СК РФ.

В воскресенье по неустановленным на данный момент причинам произошла стрельба на территории автостоянки рядом с ЖК «Ясный». На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

«Следователи ГСУ Москвы выехали на место стрельбы на Каширском шоссе», — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются. По некоторым данным, злоумышленники скрылись с места происшествия на авто, в городе был введен план «Перехват». Полицейские задержали трех человек.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, после чего будет принято решение процессуального характера.