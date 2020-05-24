Савченко призвала привлечь к ответственности участников хищений в оборонной отрасли Украины

Москва, 24 мая. Участники хищений в оборонной отрасли Украины должны понести ответственность. К этому призвала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Она обвинила в коррупции бывшего президента Украины Петра Порошенко, экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, его заместителя Олега Гладковского, известного до 2014 года под фамилией Свинарчук, а также Сергея Пашинского, который занимал посты и. о. руководителя администрации президента и депутата Рады.

«Нужно понимать, что такая коррупция на Украине и вообще в мире расценивается как мародерство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей. Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский — все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить», — заявила Савченко в интервью НТВ.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сын Гладковского Игорь был причастен к коррупционной схеме в украинской «оборонке». По версии журналистов, он и еще ряд человек продавали военным предприятиям запчасти техники по ценам, которые завышали реальные в три раза. Таким образом злоумышленники получили от «Укроборонпрома» более 9,2 миллиона долларов.