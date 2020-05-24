Минздрав Башкирии проводит проверку после сообщений о запертых в морге медсестрах

Уфа, 24 мая. Минздрав Башкирии начал проверку после сообщений о запертых в морге медсестрах Архангельской центральной районной больницы. По данным СМИ, женщины оказались в заточении из-за того, что контактировали с пациентом с COVID-19.

По словам сотрудницы министерства, в данной ситуации разбирается не только их специалисты, но и прокуратура. Она уточнила, что на территории ЦРБ, где произошел инцидент, в одном здании расположены патолого-анатомическое отделение и помещение для хранения трупов, но входы у них отдельные. С 14 по 18 мая тел во втором помещении не было.

«Второе помещение - лаборатория, которую переоборудовали под изолятор для сотрудников, находившихся в контакте с пациентами COVID-19», — добавила собеседница агентства ТАСС.

По ее словам, этот изолятор полностью соответствует всем предписанным нормам, там созданы хорошие условия: есть кровати, душ, туалет.

«Изоляция данных сотрудников была сделана во исполнении требований Роспотребнадзора в связи с положительным анализом у одного из пациентов», — подчеркнули в пресс-службе.

В изоляторе медсестры провели одну ночь, сейчас они соблюдают режим самоизоляции у себя дома.

Ранее местные СМИ сообщили, что две медсестры оказались в изоляции в морге после контакта с пенсионеркой, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция. Утром одна медсестра отправилась домой, а вторую женщину отправили на смену, а потом тоже разрешили уехать домой.

После того, как медсестры пожаловались на это в прокуратуру, им 20 мая открыли больничный, 22 мая разрешили соблюдать домашнюю самоизоляцию.