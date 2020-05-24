Посол США в Германии Гренелл может уйти в отставку

Москва, 24 мая. Посол США в Германии Ричард Гренелл намерен в ближайшие недели подать в отставку, сообщило агентство DPA.

По данным издания, старшим должностным лицом в диппредставительстве будет его заместитель Робин Куинвилл.

Как писал в марте портал The Daily Wire, Гренелл сообщил о намерении уйти в отставку, а в феврале американский президент Дональд Трамп объявил, что планирует назначить Гренелла исполняющим обязанности директора национальной разведки.

Официальной информации касательно возможной отставки к настоящему моменту нет.