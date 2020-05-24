В Карелии родители детей-инвалидов просят открыть для них дежурные группы в школах

Петрозаводск, 24 мая. Из-за введения карантинных мер в период коронавирусной пандемии родители детей с ограниченными возможностями столкнулись с проблемами в организации дистанционного обучения.

Как оказалось, детям с особенностями трудно взаимодействовать с преподавателями в режиме онлайн, поэтому обучение свелось практически к нулю, и прогресс, которого добились ребята, может быть утерян. Кроме того, за детьми-инвалидами нужен постоянный уход, и родители не могут оставить их дома одних. Если раньше за ребятами присматривали в коррекционных школах, то теперь они закрыты, и одному из родителей приходится не выходить на работу, а это существенно бьет по финансовому положению таких семей.

О помощи родители попросили региональное отделение Общероссийского народного фронта в Карелии. Активисты движения нашли выход из ситуации и обратились в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в республике с просьбой рассмотреть вариант открытия дежурных групп для детей с ограниченными возможностями. Общественники предлагают создать такие группы на базе коррекционной школы-интерната №24 и реабилитационного центра «Родник» в Петрозаводске.