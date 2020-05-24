Полиция задержала двух возможных участников перестрелки у ЖК «Ясный» на юге Москвы

Москва, 24 мая. Двух человек задержали после перестрелки у ЖК «Ясный» на юге Москвы. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в правоохранительных органах.

Два человека были задержаны правоохранителями на Каширском шоссе. Пока полицейские не могут точно утверждать, что задержанные мужчины являются участниками перестрелки. В ближайшее время с ними проведут беседу.

Ранее в распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места перестрелки между неизвестными. На кадрах видно, что группа людей с похожими на оружие предметами в руках ведет стрельбу по автомобилю, покидающему территорию парковки.