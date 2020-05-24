В США предупредили Китай о санкциях в случае «захвата» Гонконга

Вашингтон, 24 мая. США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности «захватит» Гонконг. Об этом заявил советник президента США Роберт О'Брайен.

Он напомнил об обещании в 1984 году Коммунистической партии Китая при подписании совместной декларации. Тогда обговаривалось, что Гонконг сохранит автономию и свой стиль жизни до 2047 года. Как заметил советник президента США, за 27 лет до истечения этого срока Китай, основываясь на законопроекте о национальной безопасности, фактически захватит Гонконг.

«Если они это сделают, госсекретарь Помпео, скорее всего, не сможет подтвердить в соответствии с законом 1992 года <…> и законом 2019 года о правах человека и демократии в Гонконге, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии», — подчеркнул он.

Объединенная китайско-британская декларация по вопросу передачи Гонконга была подписана премьер-министрами КНР и Великобритании Чжао Цзыяном и Маргарет Тэтчер 19 декабря 1984 года в Пекине.