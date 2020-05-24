Крымские медики сообщили, что получили положенные «коронавирусные» выплаты

Симферополь, 24 мая. Крымские медики получили дополнительные выплаты, положенные за борьбу с COVID-19.

Отметим, что хотя эпидемиологическая обстановка на полуострове считается одной из самых благополучных в РФ, врачи, средний и младший медперсонал, водители скорых испытывают огромную нагрузку.

По данным издания «Вести-Крым», на отсутствие положенных выплат жаловались врачи из Керчи, работники евпаторийской станции Скорой помощи. Последние также сообщили, что им не хватает средств индивидуальной защиты. В каждом случае был проведен тщательный анализ ситуации. В этом принимали участие и местные власти, и сотрудники прокуратуры Крыма. В итоге проблемы были решены.

Как сообщала ранее KP.RU, 22 мая Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи отчитался о выплатах «ковидных» надбавок врачам. За март и апрель медработникам было выдано 542 тыс. рублей. Уточнялось, что если тот или иной сотрудник не получил надбавку, он может обратиться к руководству центра либо к своему непосредственному руководителю для оперативного решения этого вопроса.

Напомним, о дополнительных федеральных ежемесячных доплатах для медработников, которые непосредственно работают с вирус-положительными пациентами еще в апреле объявил президент РФ Владимир Путин. Эти надбавки для врачей составят 80 тыс. рублей, 50 тыс. рублей — для медсестер, 25 тыс. рублей — для младшего медперсонала. Врачи скорой помощи, выезжающие на вызов к пациентам с коронавирусом, будут получать по 50 тысяч, фельдшеры, медсестры и водители — по 25 тысяч. При этом сохраняются все региональные доплаты.