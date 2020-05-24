Капитан Дандыкин назвал причины провала миссии флота НАТО в Баренцевом море

Северный морской флот, находящийся в непосредственном подчинении у министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, пристально следил за маневрами флота Североатлантического альянса у границ нашего государства и смог не допустить ни одной провокации с его стороны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

Так собеседник ФАН прокомментировал провал учений НАТО в Баренцевом море: его генералы оказались неспособны замерить температуру воздуха за Полярным кругом и не смогли приспособить к ней посланные туда корабли. Таким образом хваленые американские эсминцы, по словам экспертов из китайского издания Sohu, почти в прямом смысле «превратились в эскимо» и оказались не в состоянии выполнить свою боевую задачу, параллельно с этим опозорив самый большой в мире военный флот. У несущих службу в условиях Крайнего Севера российских кораблей, по словам Дандыкина, таких проблем не возникает в принципе.

«Если то или иное судно планируется отправить на Северный морской флот, в его характеристики еще при строительстве закладывается усиленный ледяной пояс, а также другие элементы, которые позволят ему выполнять боевые задачи в суровых погодных условиях, — заявил военный эксперт. — Для «южных» кораблей требования другие: они снабжаются усиленным кондиционированием».

По словам капитана первого ранга, природа близ Северного ледовитого океана не позволяет расслабляться даже в июне.

«Я, как человек, отслуживший на флоте в Арктике, это понимаю, — добавил собеседник ФАН, — А эти ребята из НАТО, видимо, нет. Они пришли к нам с кораблями, которые способны нормально плавать разве что в северной Атлантике — а так их обычно отправляют в южные моря. Взять того же «Дональда Кука» (эсминец США. — Прим. ФАН), который частенько наведывается к нам в Черное море. Он был в составе этой «непобедимой армады», которую направили в арктические воды, и покрылся наледью одним из первых».

Дандыкин также рассказал о целях, которые натовские суда преследовали в зоне ответственности российского Северного флота — по его словам, они пытались «прощупать» наши подводные силы с помощью гидроакустики. Но помешали «непредвиденные» погодные условия.

«Сыграла свою роль и в некоторой степени изнеженность корабельного состава, — отметил военный эксперт. — Техника тоже была не приспособлена к северным температурам, и все это привело к провалу миссии. Уверен, они постараются учесть конструктивные ошибки и еще вернуться. Ну, как говорится, флаг им в руки и барабан на шею: в этом отношении у российских разработчиков есть ряд особых методик, которые позволяют делать наши корабли настолько морозостойкими. Посмотрим, додумаются ли до этого американцы».

Капитан первого ранга напомнил о еще одном преимуществе Северного морского флота. Дело в том, что он выведен из-под непосредственного подчинения начальства военных округов и руководится напрямую министром обороны Сергеем Шойгу и Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.