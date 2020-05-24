Qatar Petroleum приготовилась к противостоянию «Газпрому» в ценовой войне

Москва, 24 мая. Катар, являясь крупнейшим в мире производителем сжиженного природного газа (СПГ), не намерен сокращать объемы его добычи, а также планирует наращивать производственные мощности. Об этом сообщает пресс-служба компании Qatar Petroleum, цитируя министра энергетики страны и главы корпорации Саада Шерида Аль-Кааби.

Согласно планам Катара, нынешние 77 миллионов тонн в год будут увеличены до 110 миллионов т/г к 2025 году, а к 2027 году производство СПГ вырастет до 126 млн т/г.

В июне Qatar Petroleum, которая является главным конкурентом «Газпрома» на рынке, снизит операционные и капитальные расходы на 30%. Это позволит компании, по мнению Аль-Кааби, выдержать низкие цены на газ, поэтому в Катаре не рассматривают возможность снижения мощностей.

«Фактически, мы собираемся расширяться и даже производить больше запланированных 126 млн тонн СПГ в год, если и когда это станет возможным», — отметил глава Минэнерго Катара.

Он добавил, что у Qatar Petroleum самые низкие затраты, поэтому компания сможет преодолеть шоковую ситуацию и даже расширить производство. Таким образом, корпорация приготовилась к противостоянию с «Газпромом» в ценовой войне.