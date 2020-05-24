Ганичкина оценила огород Пугачевой и посоветовала сажать горох

Москва, 24 мая. Главная дачница страны Октябрина Ганичкина оценила огород российской певцы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, а также посоветовала звездной паре посадить на своем участке горох.

«Даже зелень посеяли, морковку. Не то, что молодцы, а даже чересчур молодцы!» — написала Ганичкина в своем Instagram.

Ганичкина посоветовала супругам посадить на своем огороде горох сорта «Стайл». По ее мнению, данная культура придется по вкусу детям звездной пары. Она рассказал, что данный сорт является очень ранним, а его плоды очень сладкие.

«Дети горох должны употреблять. Горох очень полезен, от него красивая кожа. Кроме того, в нем содержатся много витаминов, витамин К, например, зрение улучшает и сердечко улучшается, сосуды. Горох полезнее многих овощей. Там много белков», — рассказала дачница.

Она также посоветовала сажать морковь в открытый грунт, чтобы она была еще слаще и сочнее. Ганичкина пояснила, что если выращивать данную культуру в теплице, то у нее будет сильнее расти ботва, передают Nation News.

«Я советую листовые салаты, такие как «Одесский кучерявец», потому что в них много витаминов. А для Аллы — рукколу, она омолаживает кожу и очень резко снижает вес. Я, например, рукколу однолетнюю сею каждый год. Для Максима советую листовую петрушку посеять, там большое содержание фолиевой кислоты», — рассказала Ганичкина.

Кроме того, она также рекомендует сажать для мужчин листовой сельдерей, потому что он поднимает жизненный тонус. По ее словам, мужчина начинает чувствовать себя лучше, становится более крепким и энергичным.