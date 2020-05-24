Москва, 24 мая. Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада. Об этом рассказала бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко, раскрыв гостайну и назвав организаторов майдана.

Всего за полтора года Савченко проделала путь от одного из главных героев украинской действительности до неугодной для истеблишмента фигуры.

«Ни оранжевая революция, ни революция достоинства у нас не происходили с подачи РФ. Они происходили с подачи западного цивилизованного мира», — заявила Савченко в интервью НТВ.

Она рассказала, что сама видела, как членов так называемой «Небесной сотни» расстреляли снайперы, которые действовали под руководством соратников будущего президента Петра Порошенко.

По словам Савченко, длящееся уже пять лет следствие никогда не будет завершено. Причиной тому то, что в деле замешаны высокопоставленные личности, в том числе бывший генпрокурор Юрий Луценко и председатель Верховной рады Андрей Парубий.

«Лично я давала показания о том, что Луценко призывал к свержению власти и обещал оружие людям на майдане. Грабатюку не дают расследовать эти преступления. Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель «Украина», а теперь эти люди в парламенте», — отметила экс-депутат Украины.

Еще в 2016 году Савченко дала показания против Порошенко, однако эти сведения так и не были применены. Сейчас она выражает готовность повторить свои свидетельства.