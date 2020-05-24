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Появились фото опрокинувшейся маршрутки под Астраханью, где пострадали 16 человек

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Появились фото опрокинувшейся маршрутки под Астраханью, где пострадали 16 человек

Астрахань, 24 мая. Пассажирское маршрутное такси опрокинулось на трассе Астрахань — Володарский. 16 человек, в том числе водитель, пострадали. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

Появились фото опрокинувшейся маршрутки под Астраханью, где пострадали 16 человекПо предварительной информации, у автобуса лопнула резина, после чего он вылетел с дороги и перевернулся. Погибших нет, 16 человек пострадали. Все они госпитализированы в клиническую больницу №3. Подчеркивается, что в момент инцидента детей в салоне «Газели» не было.

Появились фото опрокинувшейся маршрутки под Астраханью, где пострадали 16 человекВ настоящее время на месте происшествия работают подразделения спасателей. Отмечается, что деблокация пассажиров из транспортного средства не проводилась.

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