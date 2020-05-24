Появились фото опрокинувшейся маршрутки под Астраханью, где пострадали 16 человек

Астрахань, 24 мая. Пассажирское маршрутное такси опрокинулось на трассе Астрахань — Володарский. 16 человек, в том числе водитель, пострадали. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, у автобуса лопнула резина, после чего он вылетел с дороги и перевернулся. Погибших нет, 16 человек пострадали. Все они госпитализированы в клиническую больницу №3. Подчеркивается, что в момент инцидента детей в салоне «Газели» не было.

В настоящее время на месте происшествия работают подразделения спасателей. Отмечается, что деблокация пассажиров из транспортного средства не проводилась.