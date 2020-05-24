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Китайские аналитики объяснили, как Россия защитит Северный морской путь от США

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Китайские аналитики объяснили, как Россия защитит Северный морской путь от США

Москва, 24 мая. Китайские военные аналитики предупредили, что Россия приняла меры по защите Северного морского пути от нападения США. Материал опубликовало издание Sohu, его перевод подготовила «ПолитРоссия».

Журналисты в Китае подчеркнули, что Арктика сейчас является самой значимой стратегической оборонительной зоной России. Они пояснили, что этот регион уже сейчас важнее Черного и Балтийского морей. С точки зрения аналитиков, в будущем его роль продолжит стремительно расти. Северный морской путь поставит крест на планах США и их союзников организовать экономическую блокаду России, уверены авторы материала, опубликованного в S ohu.

«Северный морской путь является самым коротким маршрутом, который соединяет Азию, Европу и Америку», — подчеркнули китайские журналисты.

Они добавили, что масштабные морские перевозки по арктическому пути потребуют определенной защиты. Дело в том, что маршрут проходит вдоль берегов России, а ответственность за выполнение этих задач ляжет на армию страны.

Китайские аналитики объяснили, как Россия защитит Северный морской путь от США

«Российскими военными в Арктике были развернуты истребители Су-35 и МиГ-31, последние имеют репутацию «стратосферных монстров». Помимо этого, на севере РФ базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М», — подчеркивают аналитики.

Ранее появилась информация, что Ту-22М получат гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», которые станут крайне эффективной мерой для борьбы с крупными корабельными группировками противника. Кроме того, на защиту Северного флота РФ встанут сотни истребителей и бомбардировщиков. Этого достаточно для того, чтобы контролировать арктические воздушные коридоры.

«США, в вою очередь, размещают на ближайшей к Полярному кругу авиабазе на Аляске эскадрильи истребителей F-22 Raptor. Это современные и крайне опасные самолеты», — пояснили аналитики.

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