Бабкина заявила, что не просила жареной картошки после выхода из комы

Москва, 24 мая. Певица и ведущая передачи «Модный приговор» Надежда Бабкина рассказала подробности истории с жареной картошкой, которую она якобы попросила, выйдя из комы.

Напомним, в состоянии медикаментозного сна Бабкину ввели врачи больницы в Коммунарке, куда она поступила с двусторонней пневмонией. В таком состоянии артистка провела почти неделю. После того, как она проснулась, в СМИ появилась «легенда» о том, что певица тут же попросила жареной картошки.

О том, как все было на самом деле, Бабкина рассказала в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале. По словам звезды, после того, как она очнулась, ей долгое время было очень трудно что-либо есть. Врачи пытались ее накормить, но все усилия были тщетны. Но одному сотруднику удалось найти к ней подход.

«А картошку жареную будешь»? — спросил он. «Картошку буду!» — заявила Бабкина.

Певица добавила, что сейчас не может точно сказать, почему ответила именно так и захотела только это блюдо. Тогда ей было трудно ориентироваться в действительности, плюс были и некоторые проблемы с памятью.

В клинике Бабкина провела месяц, сейчас она чувствует себя хорошо и уже приступила к работе. Отметим, что некоторые поклонники певицы заподозрили ее в том, что на самом деле артистка не болела пневмонией, а просто делала себе очередную пластическую операцию. Такой вывод они сделали, посмотрев видеообращение звезды, которое она опубликовала после выписки. Еще раз Бабкина удивила фанатов на съемках нового выпуска передачи «Модный приговор». Из-за этого в соцсетях снова стали обсуждать, что певица пытается всех обмануть.