The Insider ошибся в трактовке рекомендаций ВОЗ, указывая на «занижение» статистики РФ по COVID-19

The Insider опубликовал материал, в котором вновь попытался доказать занижение статистики смертности от COVID-19 в России. Однако вброс оказался столь грубо создан, что доказал полное соответствие российской методологии рекомендациям ВОЗ.

В четверг, 21 мая, Госдепартамент США пообещал выдать 250 тысяч долларов за написание доклада, «разоблачающего дезинформацию российского здравоохранения». Между тем известный американский бизнесмен Илон Маск назвал некачественной статистику заболеваемости COVID-19 в самих Штатах. Он указал, что американская система здравоохранения записывает в общую статистику всех пациентов с симптомами, схожими с COVID-19. Таких симптомов около сотни, по сути, так можно списать на эпидемию смерть от любой болезни, отметил Маск.

Антирекорды европейской статистики

О разницах в статистических данных в странах мира из-за разности методик подсчета говорилось уже не раз, в том числе и на Западе. Вирусолог Стевен ван Гюхт, официальный представитель федерального правительства Бельгии, где в апреле была зарегистрирована наивысшая смертность от вируса в мире, в одном из своих выступлений перед прессой заявил, что на данном этапе любые попытки сравнивать статистики разных стран имеют исключительно политические мотивы.

Он отметил, что в Бельгии медики записывают в жертвы коронавируса и тех умерших, у кого было подтверждено заражение, и тех, у кого оно только подозревалось. При этом точные причины смерти ставились далеко не всегда. Вирусолог привел показательный пример. На 24 апреля в Бельгии 6679 людей числились как умершие от коронавируса. Но заболевание было подтверждено только у 46%, у скольких из них вирус стал причиной смерти, точно неизвестно. Анализ статистики еще только предстоит провести, отметил ван Гюхт. Другой бельгийский вирусолог Марк ван Раст назвал такой подход глупым.

В России министерство здравоохранения не раз отмечало, что работает по другому принципу — в статистику вносятся только те, кто точно умер в результате заражения COVID-19, или если вирус привел к обострению другого заболевания, которое привело к летальному исходу.

Несмотря на доступность вышеприведенной информации, российская оппозиция продолжает свои попытки убедить общественность в якобы заниженной статистике в России. Причем в основе этих попыток лежит сравнение показателей в России и на Западе, то есть метод, который Стевен ван Гюхт назвал политическим. Так, 22 мая портал The Insider опубликовал статью «Как власти скрывают реальное число заболевших и умерших».

Вводить читателей в заблуждение автор статьи Евгения Тамарченко начала в первом же абзаце. Со ссылкой на другую статью The Insider с ходу заявила, что демографы якобы подтверждают занижение коронавирусной статистики в России.

Но стоит пройти по указанной ссылке, как обнаружится информация противоположного характера. Председатель правления РОО «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина предложила, чтобы в целях унификации все страны опубликовали статистику именно подтвержденных случаев смерти от COVID-19.

Слова же про занижение статистики автор материала приписывает некоему анонимному эксперту, поэтому проверить их достоверность не представляется возможным. Тамарченко не могла не знать о том, что именно написано в приведенном материале, так как она является автором обеих статей. А значит, она намеренно ввела читателей в заблуждение.

«Не COVID-19 смерть»

Такие откровенные манипуляции уже ставят под серьезное сомнение качество материала. Однако мы все же рассмотрим четыре летальных случая, с помощью которых The Insider попытался доказать занижение статистики смертности.

Первой является история 79-летнего художника Владимира Козелкова. Он скончался 4 мая от пневмонии, вызванной COVID-19. Данный факт был зафиксирован в заключении о смерти, фото которого издание приводит.

Единственной претензией Тамарченко к медикам по этому случаю является то, что врачи не смогли сразу диагностировать заражение. Но сама же отмечает, что развитие болезни происходит стремительно, поэтому на ранней стадии признаки коронавируса врачи могут не обнаружить.

При всей трагичности произошедшего непонятно, как этот случай доказывает занижение статистики.

В похожих обстоятельствах 22 апреля скончался 78-летний Владимир Иванович, пневмония у него проявилась за четыре дня до смерти. Медики дважды проводили мужчине тест на коронавирус, но оба раза он дал отрицательные результаты. В причинах смерти указана легочно-сердечная недостаточность. Но самое интересное, что в документах отмечено и наличие коронавирусной инфекции, но она не внесена в список причин смерти.

То есть даже при отрицательных анализах, но на основании клинических симптомов медики в отчете указали наличие COVID-19. Тут тем более не приходится говорить о каких-либо занижениях или сокрытиях. При наличии сразу двух отрицательных тестов они могли в принципе не упоминать коронавирус.

Однако The Insider приводит в качестве аргумента рекомендацию ВОЗ по регистрации смертей от COVID-19.

Такая рекомендация в документе действительно присутствует. Но то ли Евгения Тамарченко ознакомилась только со вступительной частью, то ли по иным причинам умолчала о более развернутой части рекомендаций, где приведены конкретные примеры. Там прямо указано, что если пациент с подтвержденным COVID-19 умер от иного патологического состояния, то такая смерть не должна быть учтена как от коронавируса. А легочно-сердечная недостаточность, приведшая к смерти Владимира Ивановича, как раз относится к патологическим состояниям без каких-либо оговорок.

Как видно из приведенного ВОЗ примера, российские медики совершенно верно заполнили документ о смерти пациента, указав подозрение на заражение вирусом в графе прочих важных состояний. И грубым нарушением международных рекомендаций было бы внести трагическую смерть пожилого мужчины в коронавирусную статистику ради искусственного завышения данных.

О чем умолчал The Insider?

Аналогичную манипуляцию с рекомендациями ВОЗ The Insider проводит и в третьем случае. 11 мая в Клиническом научном центре на улице Академика Павлова скончался 82-летний москвич. Обстоятельства его госпитализации автор статьи не приводит, хотя два других случая были описаны в мельчайших подробностях. Указано лишь, что в больницу мужчина поступил 23 апреля, на четвертый день после первых жалоб на плохое самочувствие. Поэтому неизвестно, были ли у пациента признаки заболевания COVID-19, его диагностировали только в больнице.

В заключении причиной смерти указан инфаркт мозга, а коронавирусная инфекция указана как прочая важная информация.

Инфаркт мозга также относится к тяжелым патологическим состояниям, значит, документ вновь оформлен в полном соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Четвертый приведенный Тамарченко пример особенно интересен в связке с предыдущим. Мужчина был госпитализирован в Калужскую областную больницу в конце апреля. Обстоятельства госпитализации вновь не указаны, от какой болезни его лечили, неизвестно, отмечено, что у него было кровотечение. Однако это был точно не коронавирус, так как подозрения на него возникли только после того, как у другого пациента был диагностирован COVID-19. Мужчина сдал тест, который показал отрицательный результат.

В середине мая мужчина умер, а в причинах смерти указаны хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и сердечная недостаточность. Коронавирус в документе не указан.

Тут важно отметить, что ХОБЛ — это весьма опасное заболевание, ежегодно уносящее десятки тысяч жизней. На поздних стадиях оно может сопровождаться кровоотхаркиванием. Возникает закономерный вопрос, не по этой ли причине The Insider скрыл обстоятельства первоначальной госпитализации пациента и причину? По логике Тамарченко выходит, что умершего должны были занести в статистику жертв коронавируса только по той причине, что в больнице, где он проходил лечение от другой болезни, были обнаружены зараженные COVID-19.

Манипуляции на смертях

На примере этих случаев хорошо видно, насколько точно российские медики следуют рекомендациям ВОЗ. Тем не менее оппозиционные блогеры, журналисты и СМИ пытаются убедить россиян в необходимости искусственного завышения статистики. Это делается с целью насаждения паники среди населения и подрыва его доверия к руководству страны.

В связи с этим мы призываем читателей внимательно относиться к материалам, где используется манипуляция с сравнением российской и зарубежной статистик. Материал The Insider является лишь неудачной попыткой использовать трагедии отдельных людей для создания своего фейка в угоду иностранным заказчикам, которые уже пообещали 250 тысяч долларов за создание подобных вбросов.

Сегодня нам удалось наглядно доказать, что Россия изначально использовала методологию, которую Всемирная организация здравоохранения теперь рекомендует использовать всем остальным. Это означает, что пересмотреть свои подсчеты стоит не России, а Европе, где данные могли быть завышены вдвое и более, как это произошло в Бельгии.