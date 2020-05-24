Бредихин: Асад освободил Сирию от террористов благодаря большой поддержке граждан

В провинции Даръа правительственные силы обнаружили большое количество оружия и боеприпасов. После освобождения большей части территорий САР Сирийская Арабская Армия (САА) продолжает проводить зачистку местности. По мнению политолога Антона Бредихина, которым он поделился с Федеральным агентством новостей (ФАН), у главы государства Башара Асада сейчас имеется большой потенциал для полной ликвидации джихадистов в стране.

Как передает информационное агентство SANA со ссылкой на осведомленный источник, на западе провинции Даръа компетентными органами Сирийской Арабской Республики был обнаружен схрон боевиков, в котором были найдены десятки пулеметов, снайперских винтовок, различных пистолетов, гранатометов, ручных гранат, артиллерийских и минометных снарядов.

Несмотря на то, что территория юго-западных провинций САР была освобождена от боевиков в ходе операции «Базальт», проходившей летом 2018 года, здесь до сих пор находятся тайники джихадистов, полные оружия.

Так, на минувшей неделе в Даръа сирийские саперы обнаружили множество ракет израильского и американского производства, такие как LOW и TOW. Кроме того, они нашли пусковые установки РПГ со снарядами, автоматы, пулеметы, винтовки и другое вооружение. Данные находки говорят о том, что Израиль и США оказывали прямую поддержку вооруженным бандформированиям на территории САР.

Сирийские военные регулярно исследуют территорию на предмет взрывоопасных предметов до момента возвращения беженцев в их родные города.

Политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин уверен, что именно глава Сирии Башар Асад смог победить терроризм благодаря военному потенциалу и большой поддержке среди населения.

«По-другому и не могло быть. За ним была реальная сила, реальная поддержка населения. Соответственно, борьба с терроризмом стала принципом его деятельности на посту президента. Это очень важно. Сейчас у Асада отличные перспективы по очистке Сирии от боевиков», — заметил Бредихин.

Также эксперт напомнил, что, помимо террористов, против Асада выступала и западная коалиция стран. Однако политик смог сохранить Сирию свободной — и от джихадистов, и от влияния извне.