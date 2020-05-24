Аргентинцы устраивают танцы на балконах во время карантина. ФАН-ТВ

Жители Буэнос-Айреса, столицы Аргентины, решили по-своему бороться с депрессией, неизбежно сопровождающей долгую изоляцию людей друг от друга. Каждый вечер балконы в районе Вилья Девото заполняются танцующими парами.

Идея противостоять всеобщему унынию принадлежит Марселе Альварес, местной жительнице, которая однажды вместе с дочерью решила прервать тягучие рутинные будни домоседства, зажгла на балконе иллюминацию и пустилась в пляс.

«Мы выходим каждый вечер уже 63 дня. Мы вышли из дома на балкон, я зажгла рождественскую гирлянду, а наши соседи стали поступать так же, и радостное настроение распространилось по району», — рассказала Марселе.

В итоге жажда вечернего веселья перевоплотилась в альтруизм — люди задумались о помощи нуждающимся, которым стали собирать еду и одежду всем районом.

«Вышло так, что минуты радости воплотились в желание помочь, и теперь многие районы поступают подобным образом, и мы все счастливы», — рассказала Коки Бетанкур, жительница Вилья Девото.

Режим ЧС в Аргентине был введен указом президента Альберто Фернандеса 12 марта. Карантин и обязательная самоизоляция продлены до 7 июня включительно.

На сегодняшний день в Аргентине зафиксировано 11 353 случая заражения COVID-19, 445 человек скончались — таковы данные Университета Джонса Хопкинса.