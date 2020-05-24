Китайские аналитики назвали жесткое условие по Курилам, которое Россия поставила Японии

Москва, 24 мая. Китайские аналитики считают, что Япония оказалась в непростой ситуации после неожиданного заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом пишет издание Sohu. «ПолитРоссия» представляет перевод материала.

В 2020 году может состояться сразу несколько встреч между американским президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. С точки зрения аналитиков, стороны на этих встречах могут говорить об укреплении экономико-политических отношений между двумя странами. Американская сторона, скорее всего, будет подходить к переговорам с позиции силы. На Токио будет оказываться давление с целью того, чтобы в итоге было подписано соглашение на самых выгодных для Вашингтона условиях.

Китайские журналисты уверены, что Токио будут заставлять отказаться от сотрудничества с Москвой в сфере энергетики. Кроме того, Японии предстоят переговоры с российской стороной касательно судьбы Курильских островов и мирного договора.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал неожиданно тяжелое для Японии заявление. Он сообщил, что разговор о судьбе Курильских островов возможен лишь с том случае, если Токио признает итоги Второй мировой войны», — подчеркнули авторы Sohu.

С точки зрения аналитиков из Китая, Япония оказалась в очень сложной дипломатической ситуации, а условие России по Курилам и мирному договору крайне жесткое. Если японская сторона признает итоги Второй мировой войны, то это автоматически подтвердит суверенитет России над Курилами. Однако это откроет путь для подписания мирного договора с Москвой.

Напомним, отношения между Японией и Россией усложняются отсутствием мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва заявляет, что южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, а суверенитет РФ над территорией подкреплен соответствующими международно-правовыми нормами. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора.