Попова заявила о снижении общей смертности в России

Москва, 24 мая. Смертность в России за четыре месяца 2020 года ниже, чем за аналогичный период 2019 года, заявила глава Роспотребназора Анна Попова.

«А это очень важно заметить, потому что у нас уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция», — подчеркнула она.

Попова также обратила внимание, что на сегодня очевидно, что «число погибших от коронавирусной инфекции будет нарастать», и так происходит в каждой стране.

«Пик числа погибших от COVID-19 идет за верхней точкой ежесуточной регистрации прироста заболевания, он идет позже», — пояснила глава Роспотребнадзора в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, о показателях смертности на фоне пандемии коронавируса 22 мая высказалась вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, серьезный рост числа умерших будет зафиксирован в мае.

При этом вице-премьер подчеркнула, что в отличие от других стран, в РФ во всех 100% случаев оформляется медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются все обстоятельства смерти, включая место, причины и так далее. При установлении причин смертности специалисты используют единые международные требования, которые 20 апреля 2020 года были сформированы Всемирной организацией здравоохранения.

О том, что смертность среди пациентов с коронавирусом в мае может быть больше, чем в апреле, ранее заявлял и мэр Москвы Сергей Собянин, отмечает телеканал RT.