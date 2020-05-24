Вассерман объяснил попытки США расчленить Россию, публикуя вбросы в СМИ

Американцы стремятся уничтожить Россию «без единого выстрела» — так же, как они поступили 30 лет назад с Советским Союзом. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Так собеседник ФАН отреагировал на интервью председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что Соединенные Штаты путем вброса дезинформации относительно эпидемии COVID-19 и лживых рейтингов власти пытаются дестабилизировать политическую ситуацию в РФ и в конечном итоге расчленить Россию. Это высказывание было сделано после публикации новостным агентством Bloomberg материала, в котором говорилось о якобы снижении уровня поддержки населением президента России Владимира Путина до 27%.

«Я не удивлюсь, если действительно окажется так, что среди многих социологических рассказов окажется и тот, в котором говорится о малом одобрении деятельности главы российского государства гражданами страны, — сказал Вассерман. — А не сомневаюсь я в этом потому, что разнообразных и безобразных способов подтасовки данных под видом рейтингов существует великое множество. Известная «социологическая» служба «Левада-центр» еще при жизни своего основателя прославилась именно этим. Так что Bloomberg, уверен, имеет, на что сослаться».

Политолог согласился с мнением Володина относительно целей, которые преследуют подобного рода публикации «из-за океана». По его словам, американцы совершенно не скрывают своего желания «расчленить» Российскую Федерацию.

«Как это возможно? Вспомните, как распадался СССР в конце 1980-х годов, — сказал интеллектуал. — Народу просто много раз повторили, что советская экономика неэффективна, историческое прошлое преступно, и, вообще, страна построена на крови. Под влиянием западной пропаганды мы имели глупость во все это поверить и просто разбежались в разные стороны, надеясь, что нам от этого станет лучше. Последствия до сих пор так и не расхлебали: например, потери среди населения за время, которое теперь называют «лихие 90-е», сравнялись с количеством жертв Великой Отечественной войны. И все это было достигнуто Западом без единого боевого выстрела».

Вассерман заявил, что для американцев манипуляция общественным мнением как внутри «целевой» страны, так и за ее пределами стала своего рода «основной боевой технологией», с помощью которой США свергают демократические правительства и погружают мир в хаос.

«Надо признать, метод этот рабочий, и он приносит весьма хорошие результаты, — отмечает эксперт. — Поэтому, читая американскую и аналогичную ей по смыслу прессу, мы должны помнить, что даже если большая часть написанного в том или ином материале о России правда, одна маленькая деталь может оказаться лживой и оттого перевернуть все с ног на голову».

По словам собеседника ФАН, для англо-саксонских народностей (из которых состоит большая часть истеблишмента США) вранье уже давно стало нормой.