Маршрутка с пассажирами перевернулась под Астраханью, есть пострадавшие

Астрахань, 24 мая. Пассажирская маршрутная «Газель» опрокинулась на трассе Астрахань – Володарский. По предварительной информации, в результате инцидента погибших нет. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, маршрутное такси ехало по трассе Астрахань — Володарский. В какой-то момент автомобиль опрокинулся. Погибших нет, 16 человек пострадали. В настоящее время их везут в клиническую больницу №3. Подчеркивается, что в момент инцидента детей в салоне «Газели» не было.

В данный момент на месте происшествия работают подразделения спасателей. Отмечается, что деболкация пассажиров из транспортного средства не проводилась.