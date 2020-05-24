Сирия, 24 мая. У 11 сирийцев, вернувшихся из-за границы, был обнаружен коронавирус. Новые междоусобные стычки среди протурецких боевиков вспыхнули в Хасаке. Более 20 тысяч дунамов земли пострадали во время пожаров на северо-востоке САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: разминировали почти два гектара территории в провинциях Дамаск и Даръа.

ВС Турции: тренируют боевиков в зоне «Большого Идлиба».

Протурецкие силы: урегулировали конфликт в населенном пункте Саджу на севере Алеппо; подверглись междоусобным стычкам в городе Рас аль-Айн на северо-востоке САР; обвиняются в содействии распространению огня на полях в Хасаке.

Провинция Дамаск

Пресс-служба Министерства здравоохранения Сирии объявила о 16 новых случаях заражения коронавирусом в стране. Все заболевшие вернулись в САР из-за границы. Шесть человек прибыли из Объединенных Арабских Эмиратов, двое из Судана и четверо из России и Кувейта. В результате общее число заболевших сирийцев достигло 86, из них четыре случая с летальным исходом. Напомним, накануне COVID-19 также был диагностирован у 11 человек, побывавших в Кувейте.

Тем временем в регионе продолжаются работы по разминированию. В соответствии с данными российского Центра по примирению враждующих сторон, в течение дня инженерные подразделения обследовали окрестности города Дума. Также подрывные работы состоялись в соседней провинции Даръа, в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра. Результатом стала зачистка 1,7 гектара территории, а также демонтаж 38 взрывоопасных предметов.

Провинция Алеппо

Прекратились столкновения протурецких боевиков в городе Саджу в северной части Алеппо. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), противоборствующим сторонам удалось прийти к соглашению. По условиям достигнутых договоренностей, боевики группировки «Революционеры Тель Рифата» должны покинуть город. Отмечается, что в урегулировании конфликта принимали участие члены формирований «Лива аль-Мутасим» и «Джейш аш-Шаркыя».

Напомним, столкновения между «Революционерами Тель Рифата» и «Аль-Джабхат аш-Шамией» обернулись жертвами среди гражданских лиц. Ранее сообщалось, что во время боев был убит 14-летний подросток.

Провинция Идлиб

Telegram-канал WarJournal сообщил о том, что турецкие военные возобновили тренировки боевиков в зоне «Большого Идлиба». Террористы получили возможность пройти курс обучения по специальностям механик-водитель, наводчик-оператор, командир танка или БМП. Подготовка специалистов проводится в лагере Баш-Мешли, который располагается неподалеку от границы с Турцией.

Между тем военный источник в сети Twitter (Kyruer) опубликовал фото, на которых запечатлены боевики группировки «Джейш аль-Изза» на своих позициях в южной части Идлиба. Предполагается, что террористы готовятся к новым провокациям на линии разграничения сил с правительственными войсками. Напомним, боевики не перестают пренебрегать соблюдением действующего в зоне деэскалации режима прекращения огня.

Провинция Хасака

На севере Хасаки обострились противоречия между различными бандгруппами, выступающими при поддержке Турции. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), ожесточенные бои развернулись в районе города Рас аль-Айн у сирийской границы. В противостояние вступили члены формирований «Лива Сукур аш-Шималь» и «Щит Хасаки». О причинах вооруженного конфликта на данный момент ничего неизвестно.

Между тем у линии разграничения «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и протурецких формирований возобновились масштабные пожары. Информационный портал SANA News передает, что огонь распространился в сельскохозяйственных районах в ряде деревень вблизи Тель-Тамра и Абу Расина. Поступают данные о том, что возгорание на полях произошло в результате обстрелов союзников Турции. На данный момент огнем охвачены около 20 тысяч дунамов земли, засеянной пшеницей и ячменем.