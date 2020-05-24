Попова заявила, что Россия избежала всех «страшных» сценариев по коронавирусу

Москва, 24 мая. Россия смогла избежать всех предсказываемых ей «страшных» сценариев развития пандемии коронавируса. Ни один из них не сбылся, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач РФ подчеркнула, что отечественная система здравоохранения справилась с этим вызовом: не было допущено взрывного распространения коронавируса, не было перегрузки медицинских организаций.

«Наше здравоохранение сработало, это совершенно очевидно, и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим», — констатировала она.

Попова также обратила внимание, что в России нет случаев смерти пациентов от коронавируса на дому.

В настоящее время, по ее словам, ежедневный прирост новых случаев COVID-19 постепенно становится все меньше.

«Что мы на сегодняшний день можем взять как итог — не оправдался ни один «страшный» прогноз, какие нам здесь только ни рисовали, это абсолютно точно», —подчеркнула она в эфире телеканала «Россия-1».

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в России было выявлено 8 599 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 344 481.113 299 пациентов поправились, 3 541 человек скончался.