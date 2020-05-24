Ганжара осудил протестную активность Титова, которая может привести к обострению ситуации

Москва, 24 мая. Бизнес-омбудсмен Борис Титов решил поддержать предпринимателей из Омска, которые потребовали снять ограничения из-за коронавируса. Однако мотивы его действий продиктованы желанием спекулировать на горячей теме, считает политолог Владислав Ганжара.

В разговоре с корреспондентом Nation News эксперт заметил, что протесты в нынешней ситуации могут ее только обострить.

«Мы знаем, какие меры предложило правительство. Знаем, что готовится еще более серьезный пакет мер поддержки. И протестная активность в этом смысле видится тем фактором, который только усугубит, обострит складывающуюся ситуацию», — заявил Ганжара.

По его мнению, Титов вполне может искать выгоды от кризисного положения.

«Безответственное поведение должно иметь серьезную правовую оценку. И часто такие силы не призывают к действиям в нормах права, а они призывают к незаконным действиям, которые, безусловно, пресекаются правоохранителями», — сказал политолог.

Титов не только одобрил протесты бизнесменов, но и пригласил их на интернет-митинг. Ганжара уверен, что таким призывам должны дать оценку компетентные органы вне зависимости от того, идет речь об онлайн или офлайн-мероприятиях. Согласно его точке зрения, такая активность не принесет ничего хорошего российскому обществу.