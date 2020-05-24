Главные новости 24 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 24 мая.

В России в июне появятся новые меры социальной поддержки граждан. В Пенсионном фонде напомнили о новой выплате, которая поступит на карту с 1 июня.

Неуязвимость к коронавирусной инфекции появится у россиян при вакцинации с охватом 95% населения. Академик рассказал, при каком условии россияне станут неуязвимыми для коронавируса.

Успенская опубликовала закулисное фото с Бабкиной со съемок передачи «Сегодня Вечером». Успенская показала фото с Бабкиной после выписки.

Политика США на постсоветском пространстве выстроена так, чтобы привести к власти выгодных им лиц, считает Пушков. Сенатор Пушков предупредил Лукашенко об опасности сотрудничества с Западом.

В июне и июле Москву и Подмосковье ожидает рекордно теплая погода. Температура воздуха может подняться до +30 градусов. Жителей Москвы предупредили о предстоящей 30-градусной жаре.

Специалисты Пенсионного фонда России рассказали, как граждане страны могут увеличить размер своей пенсионной выплаты. ПФР назвал способы увеличения размера пенсии.

Президент США Дональд Трамп не смог назвать положительных качеств кандидата Джозефа Байдена. Трамп назвал слабые стороны Байдена.

Далеко ли зайдет Эрдоган в Ливии, о чем говорили Путин и Эрдоган по телефону, почему большая часть турецкой молодежи хочет покинуть страну, оппозиция опасается фальсификаций на предстоящих выборах, зачем Анкаре нужны доллары. Дайджест СМИ Турции: названы конкуренты Эрдогана, молодежь бежит из страны, Анкара разрушила правовое государство.

Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов страны в целях компенсации снижения доходов бюджетов. Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов.

Подросток погиб во время междоусобиц протурецких боевиков в Алеппо. Иракские ВС предотвратили вылазку террористов ИГ1 в Киркуке. Сирия новости 24 мая 12.30: подросток погиб при стычках протурецких боевиков в Алеппо, ВС Ирака предотвратили вылазку ИГ*.

1 Организация запрещена на территории РФ.