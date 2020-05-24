Орлова устроила скандал в ветеринарной клинике

Москва, 24 мая. Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова набросилась на посетительницу ветеринарной клиники, которой не понравилось, что ее понюхала собака звезды.

Накануне телеведущая сообщила, что ее псу по кличке Бруно требуется операция. Ее уже сделали в одной из столичных ветеринарных клиник. Ольга Орлова после операции отправилась за своим питомцем, но в фойе клиники радостная собака подбежала к одной из посетительниц и понюхала ее ногу. Женщина возмутилась и попросила Орлову убрать собаку.

Однако телеведущая осталась недовольна сложившейся ситуацией и набросилась на посетительницу с упреками.

«Всегда найдется неудовлетворенная баба, которой не понравится, что ее понюхала собака… Зачем тогда идти в ветклинику? Можно вызвать ветеринара на дом», — написала Ольга Орлова в своем микроблоге.

В ветеринарной клинике, к слову, оказались и добродушные посетители, которые потрепали пса Ольги за ухо. Бруно оказался очень дружелюбным, хотя его размеры достаточно внушительные.

Ранее Орлова рассказала, чем занималась во время самоизоляции. Телеведущая призналась, что больше всего во время вынужденного простоя из-за профилактики коронавирусной инфекции ей приходилось есть. Поэтому она уже ненавидит самоизоляцию.