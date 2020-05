Альгис Микульскис: Госдепартамент США продолжает выступать в стиле «грант-кор»

Сегодня вышла в свет новая антироссийская «композиция», с которой ознакомился Альгис Микульскис.

Да, эта «музыка» будет вечной. Потому что «финансовых батареек» у США много и они их не экономят, регулярно подпитывая очередную «песню», направленную на дискредитацию России. Год от года меняется лишь манера исполнения, становясь все более жесткой. Вот и сегодня появилась «Баллада о разоблачении российского здравоохранения». Стоимость «проекта» — 250 тысяч долларов. Ознакомиться с полным его текстом можно здесь. Я же приведу только самый «трогательный» фрагмент произведения:

«Дирекция GEC Россия предлагает предоставить награду организации, имеющей опыт в противодействии российскому дезинформационному анализу и программированию, а также стратегию взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации, для подготовки отчета о российских и советских кампаниях по дезинформации, связанных со здоровьем»…

Да-да! Вы все правильно прочитали! Внешнеполитическое ведомство США в лице своего «Бюро по международным связям с общественностью» решило в очередной раз «сорвать покровы» с России. В разгар пандемии коронавируса… То есть мир лихорадит, экономики десятков государств потихоньку съезжают вниз, люди мрут, ни вакцины, ни лекарств толком нет ни у кого, но «сияющий град на холме» решил побороться не с болезнью, а с «российской дезинформацией»! Причем делать он это будет, глядя на объект «разоблачений» с высоты своего абсолютного чемпионства по числу заболевших и умерших и имея в «профильных активах» огромный лопнувший пузырь собственной системы здравоохранения.

Ну, что ж… Ни пуха ни пера, как говорится! Тем более что адептов принципа «На чужой гранток не разевай роток!» в России хоть и немного, но они есть, они на виду, и бороться за место у этой кормушки они будут один «честнее» другого! Вон, ресурс небезызвестного торговца «скважинной жидкостью» Михаила Ходорковского еще до обнародования гранта разродился «страшной информацией» о десятках трупов, стоявших (!!!) у дверей палаты некоей пациентки из Ярославля.

Недалеко от МБХ ушла и «модераторка» общедоступной группы в одной из социальных сетей, разместив на вверенной ей странице «не какие-то там факты, а самую настоящую правду» про опять-таки мертвецов, по ночам тайно вывозимых из больницы в Крылатском. Позже на допросе в Следственном комитете она, конечно, заявила, что пыталась «разогнать» этот фейк ради привлечения людей в группу, но кому это теперь интересно? Информация вброшена и самостоятельно гуляет по Сети, а те, кто в подобное верит, вряд ли заглядывают на сайт СК.

Еще один «бескомпромиссный боец за все хорошее против всего плохого» — Леонид Волков. Руководитель предвыборного штаба Алексея Навального на президентских выборах 2018 года, депутат Екатеринбургской городской думы, бывший председатель Свердловского отделения и член Федерального политсовета Партии народной свободы, одним из сопредседателей которой был в свое время всем известный «Миша 2%»… Послужной список фигуранта обширен и «прекрасен», с какой стороны ни глянь! Так вот, его аккаунты в Facebook и YouTube буквально кипят «совершенно точными данными» о количестве зараженных и, разумеется, о том, что «власти скрывают». Где он берет все эти цифры — абсолютно непонятно, но как такому человеку не верить? Он же работал с самим Навальным, о «бескорыстии», «искренности» и «скромности в курортном быту» которого неизвестно разве что его малолетним последователям! Нет! Определенно такой человек врать не будет! (Тут должна быть куча смайликов, обозначающих громкий смех, но формат статьи не позволяет их использовать!)

В общем, примеров не счесть, и четверть миллиона бесхозной не останется. Публике, претендующей на нее, без разницы, против кого воевать на сетевых плацдармах — против Минздрава РФ ли в период эпидемии или против отдельных его врачей, умирающих в боях за пациентов. Совесть там и не ночевала! Что же касается американского внешнеполитического ведомства, то Госдепартамент продолжает выступать в стиле «грант-кор».

Так что, прости меня, Фредди Меркьюри, за то, что я, завершая этот материал, добавлю всего лишь два слова к припеву твоего бессмертного хита!

Anti-Russian show must go on!

Потому что так решили те, кто «поет» совсем другие песни и ненавидит как мою страну, так и меня лично.