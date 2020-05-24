Трамп о Путине: Я ему нравлюсь, но он не хочет, чтобы я победил

Вашингтон, 24 мая. Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин не хочет его победы предстоящих выборах. Об этом он заявил в интервью журналистке Шэрил Аткиссон в выпуске новостей Full Measure.

При этом Трамп выразил уверенность, что Путин испытывает симпатию к нему.

«Я ему нравлюсь, но, думаю, он не хочет, чтобы я победил на выборах», — сказал президент США.

Кроме того, по мнению Трампа, его переизбранию противится Китай.

Ранее действующий президент США высказал мнение, что «никто не был таким жестким по отношению к России», по сравнению с ним. Об этом американский лидер начал говорить после обвинений в сделке с Россией, в результате которой он якобы пришел к власти. В Москве подобные предположения также отрицали, доказательства им так и не были обнаружены.

Президентский срок Трампа подходит к концу, новые выборы запланированы на 3 ноября. Действующий лидер будет баллотироваться во второй раз.